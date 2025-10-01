Compensația pentru Inginer Software in New York City Area la Johnson & Johnson variază de la $81.6K pe year pentru 23 la $116K pe year pentru 24. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $95K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Johnson & Johnson. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
