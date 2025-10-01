Compensația pentru Inginer Software in Haifa Metro la Johnson & Johnson totalizează ₪472K pe year pentru 23. Pachetul median de compensație pe year in Haifa Metro totalizează ₪472K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Johnson & Johnson. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
