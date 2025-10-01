Compensația pentru Data Scientist in New York City Area la Johnson & Johnson variază de la $92.4K pe year pentru 23 la $232K pe year pentru 30. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $220K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Johnson & Johnson. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
