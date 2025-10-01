Director de Companii
Johnson & Johnson
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

  • Greater Boston Area

Johnson & Johnson Data Scientist Salarii în Greater Boston Area

Compensația pentru Data Scientist in Greater Boston Area la Johnson & Johnson totalizează $98.6K pe year pentru 23. Pachetul median de compensație pe year in Greater Boston Area totalizează $100K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Johnson & Johnson. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Johnson & Johnson?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Data Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Biostatistician

Health Informatics

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Johnson & Johnson in Greater Boston Area ajunge la o compensație totală anuală de $205,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Johnson & Johnson pentru rolul de Data Scientist in Greater Boston Area este $100,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Johnson & Johnson

Companii Similare

  • Optum
  • NRC Health
  • UnitedHealth Group
  • Anthem
  • Amwell
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse