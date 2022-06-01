Jockey International Salarii

Salariul de la Jockey International variază de la $54,725 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $59,496 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Jockey International . Ultima actualizare: 11/26/2025