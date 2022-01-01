Director de Companii
Joby Aviation
Joby Aviation Salarii

Salariul de la Joby Aviation variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $308,450 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Joby Aviation. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Median $175K

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Mecanic
Median $175K
Inginer Hardware
Median $155K

Inginer Aerospațial
$298K
Specialist în Știința Datelor
$220K
Inginer Electrician
$127K
Marketing
$255K
Medic
$131K
Designer de Produs
$199K
Manager de Program
$308K
Recrutor
$109K
Analist Securitate Cibernetică
$109K
Manager Program Tehnic
$152K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Joby Aviation este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $308,450. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Joby Aviation este $175,000.

