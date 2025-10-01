Director de Companii
JANUS Research Group
JANUS Research Group Inginer Software Salarii în Greater Boston Area

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Greater Boston Area la JANUS Research Group variază de la $81.3K la $116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la JANUS Research Group. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

$92.1K - $105K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$81.3K$92.1K$105K$116K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la JANUS Research Group?

Întrebări frecvente

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Inginer Software در JANUS Research Group in Greater Boston Area برابر کل دستمزد سالانه $115,640 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در JANUS Research Group برای نقش Inginer Software in Greater Boston Area برابر $81,340 است.

