January Technologies Salarii

Salariul de la January Technologies variază de la $142,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $310,545 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la January Technologies . Ultima actualizare: 9/14/2025