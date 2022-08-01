January Technologies Salarii

Director de Companii
Salariul de la January Technologies variază de la $142,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $310,545 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la January Technologies. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $142K
Resurse Umane
Median $241K
Operațiuni Persoane
$281K

Manager Inginerie Software
$311K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la January Technologies este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $310,545. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la January Technologies este $261,200.

