Director de Companii
Jaguar Land Rover
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Cercetător UX

  • Toate salariile Cercetător UX

Jaguar Land Rover Cercetător UX Salarii

Compensația totală medie pentru Cercetător UX in United States la Jaguar Land Rover variază de la $114K la $165K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jaguar Land Rover. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$129K - $150K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$114K$129K$150K$165K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Cercetător UX contribuțiis la Jaguar Land Rover pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Jaguar Land Rover?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Cercetător UX oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Jaguar Land Rover in United StatesCercetător UX最高薪酬方案，年度總薪酬為$165,410。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Jaguar Land RoverCercetător UX職位 in United States年度總薪酬中位數為$113,980。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Jaguar Land Rover

Companii Similare

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse