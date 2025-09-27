Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United Kingdom la Jaguar Land Rover variază de la £81.3K la £118K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jaguar Land Rover. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

£92.2K - £107K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£81.3K£92.2K£107K£118K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Inginerie Software contribuțiis la Jaguar Land Rover pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

£122K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Care sunt nivelurile de carieră la Jaguar Land Rover?

Întrebări frecvente

