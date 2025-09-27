Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in United Kingdom la Jaguar Land Rover totalizează £46.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jaguar Land Rover. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total pe an
£46.5K
Nivel
C Grade
Salariu de bază
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Jaguar Land Rover?

£122K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Jaguar Land Rover in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £62,764. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jaguar Land Rover pentru rolul de Inginer Mecanic in United Kingdom este £46,489.

Alte Resurse