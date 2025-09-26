Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Bangladesh la Jadu AR variază de la BDT 7.47M la BDT 10.84M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jadu AR. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

BDT 8.47M - BDT 9.84M
Bangladesh
Interval Comun
Interval Posibil
BDT 7.47MBDT 8.47MBDT 9.84MBDT 10.84M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Jadu AR?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Jadu AR in Bangladesh ajunge la o compensație totală anuală de BDT 10,842,536. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jadu AR pentru rolul de Designer de Produs in Bangladesh este BDT 7,471,328.

