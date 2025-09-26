Jadu AR Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Bangladesh la Jadu AR variază de la BDT 7.47M la BDT 10.84M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jadu AR. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie BDT 8.47M - BDT 9.84M Bangladesh Interval Comun Interval Posibil BDT 7.47M BDT 8.47M BDT 9.84M BDT 10.84M Interval Comun Interval Posibil

Care este calendarul de dobândire la Jadu AR ?

