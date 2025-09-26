Director de Companii
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in United States la Jackson National Life Insurance Company variază de la $109K la $152K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jackson National Life Insurance Company. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$117K - $138K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$117K$138K$152K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Jackson National Life Insurance Company?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Jackson National Life Insurance Company in United States ajunge la o compensație totală anuală de $152,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jackson National Life Insurance Company pentru rolul de Arhitect de Soluții in United States este $109,200.

