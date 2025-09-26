Compensația pentru Inginer Software in Taiwan la Jabil variază de la NT$1.25M pe year pentru Software Engineer II la NT$1.63M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Taiwan totalizează NT$1.4M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jabil. Ultima actualizare: 9/26/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
