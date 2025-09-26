Jabil Inginer Hardware Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in Taiwan la Jabil totalizează NT$1.94M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jabil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median Jabil Lead Design Engineer Taipei, TP, Taiwan Total pe an NT$1.94M Nivel 4 Salariu de bază NT$1.94M Stock (/yr) NT$0 Bonus NT$0 Ani în companie 2 Ani Ani experiență 9 Ani

NT$5.09M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de NT$954K+ (uneori NT$9.54M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( TWD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Jabil ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Hardware oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.