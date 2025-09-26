Director de Companii
Jabil
  • Salarii
  • Inginer Hardware

  • Toate salariile Inginer Hardware

Jabil Inginer Hardware Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in Taiwan la Jabil totalizează NT$1.94M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Jabil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total pe an
NT$1.94M
Nivel
4
Salariu de bază
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Jabil?

NT$5.09M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Inginer Hardware en Jabil in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,256,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Jabil para el puesto de Inginer Hardware in Taiwan es NT$1,896,510.

Alte Resurse