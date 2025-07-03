Director de Companii
Itau
Itau Salarii

Salariul de la Itau variază de la $6,378 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $80,277 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Itau. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
Median $36.7K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Specialist în Știința Datelor
Median $33.9K
Manager Inginerie Software
Median $56.5K

Manager de Produs
Median $36.4K
Analist de Date
Median $16.6K
Arhitect de Soluții
Median $50.5K
Analist de Afaceri
$16.6K
Manager Știința Datelor
$80.3K
Analist Financiar
$54K
Resurse Umane
$17.7K
Marketing
$20.5K
Designer de Produs
$6.4K
Manager de Program
$33.7K
Manager de Proiect
$33.7K
Analist Securitate Cibernetică
$31.6K
Manager Program Tehnic
$38.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Itau este Manager Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $80,277. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Itau este $33,820.

Alte Resurse

