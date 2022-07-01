Director de Companii
Issuu
Issuu Salarii

Salariul de la Issuu variază de la $45,768 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $112,295 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Issuu. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
$45.8K
Manager Inginerie Software
$112K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Issuu este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $112,295. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Issuu este $79,031.

Alte Resurse

