Isracard Salarii

Salariul de la Isracard variază de la $25,309 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $165,301 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Isracard . Ultima actualizare: 11/22/2025