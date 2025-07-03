Iron Systems Salarii

Salariul de la Iron Systems variază de la $12,240 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $111,440 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Iron Systems . Ultima actualizare: 11/22/2025