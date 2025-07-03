Director de Companii
Iron Systems
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Iron Systems Salarii

Salariul de la Iron Systems variază de la $12,240 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $111,440 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Iron Systems. Ultima actualizare: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
$12.2K
Manager Program Tehnic
$111K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Iron Systems este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $111,440. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Iron Systems este $61,840.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Iron Systems

Companii Similare

  • Databricks
  • Microsoft
  • Roblox
  • Coinbase
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iron-systems/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.