iRhythm
iRhythm Salarii

Intervalul salarial iRhythm variază de la $124,375 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Marketing la capătul de jos la $357,700 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai iRhythm. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $211K
Analist de Afaceri
$154K
Inginer de Hardware
$179K

Operațiuni de Marketing
$124K
Manager de Produs
$266K
Vânzări
$199K
Manager de Inginerie Software
$358K
Cercetător UX
$153K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La iRhythm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări Frecvente

A remuneração total anual mediana reportada na iRhythm é $188,876.

Alte Resurse