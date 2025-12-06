Director de Companii
iQIYI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

iQIYI Inginer Software Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la iQIYI. Ultima actualizare: 12/6/2025

Avem nevoie doar de 4 încă Inginer Software contribuțiis la iQIYI pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la iQIYI?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la iQIYI in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥690,079. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iQIYI pentru rolul de Inginer Software in China este CN¥324,460.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru iQIYI

Companii Similare

  • Stripe
  • Google
  • Intuit
  • Tesla
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iqiyi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.