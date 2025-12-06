Director de Companii
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Canada la InVivo Biosystems variază de la CA$122K la CA$177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la InVivo Biosystems. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$101K - $117K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$88.7K$101K$117K$129K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la InVivo Biosystems?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la InVivo Biosystems in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$177,067. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la InVivo Biosystems pentru rolul de Arhitect de Soluții in Canada este CA$122,013.

