Investec Salarii

Intervalul salarial Investec variază de la $21,164 în compensație totală anuală pentru Banker de Investiții la capătul de jos la $158,746 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Investec. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Analist de Date
$72.4K
Specialist în Științe de Date
$92.4K
Banker de Investiții
$21.2K

Marketing
$125K
Designer de Produs
$65.2K
Manager de Proiect
$42.2K
Inginer de Software
$81K
Manager de Inginerie Software
$159K
Arhitect de Soluții
$53.8K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Investec is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

Alte Resurse