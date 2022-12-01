Investec Salarii

Intervalul salarial Investec variază de la $21,164 în compensație totală anuală pentru Banker de Investiții la capătul de jos la $158,746 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Investec . Ultima actualizare: 8/13/2025