Compensația pentru Inginer Software Mobile in United States la Intuit variază de la $149K pe year pentru Software Engineer 2 la $332K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $163K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intuit. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$149K
$106K
$36.7K
$6.7K
Senior Software Engineer
$288K
$180K
$70K
$38.3K
Staff Software Engineer
$332K
$214K
$100K
$18K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Intuit, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)