Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Toronto Area la Intuit variază de la CA$113K pe year pentru Software Engineer 1 la CA$280K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$162K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intuit. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Intuit, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)