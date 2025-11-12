Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater San Diego Area la Intuit variază de la $147K pe year pentru Software Engineer 1 la $423K pe year pentru Senior Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater San Diego Area totalizează $205K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intuit. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Intuit, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)