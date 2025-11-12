Director de Companii
Intuit
Intuit Designer UX Salarii în Israel

Pachetul median de compensație pentru Designer UX in Israel la Intuit totalizează ₪620K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intuit. Ultima actualizare: 11/12/2025

Pachetul Median
Intuit
Product Designer
Total pe an
₪620K
Nivel
Staff Product Designer
Salariu de bază
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
13 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Intuit?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Intuit, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer UX la Intuit in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪765,793. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intuit pentru rolul de Designer UX in Israel este ₪534,745.

