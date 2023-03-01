Intesa Sanpaolo Salarii

Intervalul salarial Intesa Sanpaolo variază de la $15,558 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $93,254 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intesa Sanpaolo . Ultima actualizare: 8/13/2025