Directorul Companiilor
Intesa Sanpaolo
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Intesa Sanpaolo Salarii

Intervalul salarial Intesa Sanpaolo variază de la $15,558 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $93,254 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intesa Sanpaolo. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $47.7K

Inginer de software backend

Analist Financiar
$15.6K
Resurse Umane
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manager de Proiect
$85.7K
Analist de Securitate Cibernetică
$80.1K
Arhitect de Soluții
$93.3K
Redactor Tehnic
$39.8K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Intesa Sanpaolo este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $93,254. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intesa Sanpaolo este $80,056.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Intesa Sanpaolo

Companii Asoc

  • SoFi
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse