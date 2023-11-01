International SOS Salarii

Director de Companii
Salariul de la International SOS variază de la $70,614 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul inferior până la $150,000 pentru un Vânzări in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la International SOS. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Vânzări
Median $150K
Data Scientist
$70.6K
Tehnolog Informațional (IT)
$94.1K

Manager de Program
$74.6K
Manager de Proiect
$127K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la International SOS este Vânzări cu o compensație totală anuală de $150,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la International SOS este $94,063.

