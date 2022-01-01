Interactive Brokers Salarii

Director de Companii
Salariul de la Interactive Brokers variază de la $11,558 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $400,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Interactive Brokers. Ultima actualizare: 11/25/2025

Inginer Software
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Analist Securitate Cibernetică
Median $280K
Manager Inginerie Software
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Operațiuni de Afaceri
$109K
Analist de Date
$116K
Specialist în Știința Datelor
$132K
Resurse Umane
$85.4K
Tehnolog Informații (IT)
$11.6K
Juridic
$106K
Marketing
$106K
Designer de Produs
$174K
Manager de Produs
$99.5K
Manager de Proiect
$189K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

10%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

15%

AN 5

15%

AN 6

15%

AN 7

Tip Acțiuni
RSU

La Interactive Brokers, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 7 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 5th-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 6th-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 7th-AN (15.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Interactive Brokers este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $400,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Interactive Brokers este $160,026.

