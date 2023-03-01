Directorul Companiilor
Interac
Interac Salarii

Intervalul salarial Interac variază de la $54,953 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $100,269 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Interac. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $87.1K
Manager de Produs
Median $60K
Specialist în Științe de Date
$65.4K

Tehnolog IT
$55K
Manager de Program
$81.1K
Analist de Securitate Cibernetică
$100K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Interac este Analist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $100,269. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Interac este $73,280.

Alte Resurse