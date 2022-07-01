IntelyCare Salarii

Intervalul salarial IntelyCare variază de la $100,500 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $197,010 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai IntelyCare . Ultima actualizare: 8/10/2025