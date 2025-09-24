Director de Companii
Intelliswift Software
Intelliswift Software Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in United States la Intelliswift Software variază de la $174K la $248K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intelliswift Software. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

$197K - $225K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$174K$197K$225K$248K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Arhitect de Soluții contribuțiis la Intelliswift Software pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Intelliswift Software?

Întrebări frecvente

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Arhitect de Soluții chez Intelliswift Software in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $247,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intelliswift Software pour le poste Arhitect de Soluții in United States est de $174,300.

Alte Resurse