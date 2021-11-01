Director de Companii
Intelligent Medical Objects
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Intelligent Medical Objects Salarii

Salariul de la Intelligent Medical Objects variază de la $82,159 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $304,470 pentru un Manager Design Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intelligent Medical Objects. Ultima actualizare: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $98K
Analist de Afaceri
$82.2K
Specialist în Știința Datelor
$140K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Manager Design Produs
$304K
Manager de Produs
$180K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Intelligent Medical Objects este Manager Design Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $304,470. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intelligent Medical Objects este $140,140.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Intelligent Medical Objects

Companii Similare

  • The BHW Group
  • One Network Enterprises
  • Maxeler Technologies
  • Global Relay
  • Ankr
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelligent-medical-objects/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.