Director de Companii
IntelliGenesis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Information Technologist (IT)

  • Toate salariile Information Technologist (IT)

IntelliGenesis Information Technologist (IT) Salarii

Pachetul median de compensație pentru Information Technologist (IT) la IntelliGenesis totalizează $101K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la IntelliGenesis. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Total pe an
$101K
Nivel
L1
Salariu de bază
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la IntelliGenesis?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Information Technologist (IT) oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

ለjobFamilies.Information Technologist (IT) በIntelliGenesis የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$104,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በIntelliGenesis ለjobFamilies.Information Technologist (IT) ሚና የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $101,000 ነው።

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru IntelliGenesis

Companii Similare

  • Google
  • Lyft
  • Databricks
  • Spotify
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse