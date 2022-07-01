IntelliGenesis Salarii

Intervalul salarial IntelliGenesis variază de la $94,525 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $167,160 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai IntelliGenesis . Ultima actualizare: 8/10/2025