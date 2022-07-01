IntelliGenesis Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial IntelliGenesis variază de la $94,525 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $167,160 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai IntelliGenesis. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
Median $126K
Tehnolog IT
$94.5K
Analist de Securitate Cibernetică
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inginer de Software
$167K
El rol més ben pagat informat a IntelliGenesis és Analist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $167,160. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a IntelliGenesis és de $146,415.

Alte Resurse