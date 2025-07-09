Intellias Salarii

Intervalul salarial Intellias variază de la $15,288 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $95,574 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intellias . Ultima actualizare: 8/10/2025