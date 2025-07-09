Intellias Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Intellias variază de la $15,288 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $95,574 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intellias. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Inginer de Software
Median $60K

Inginer de software backend

Analist de Afaceri
$65.8K
Analist de Date
$35K

Inginer de Hardware
$63.6K
Tehnolog IT
$77.6K
Marketing
$15.3K
Manager de Proiect
$40.1K
Manager de Inginerie Software
$95.6K
Arhitect de Soluții
$82.3K
Manager de Program Tehnic
$67.3K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Intellias este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $95,574. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intellias este $64,683.

