Intellect Design Arena Salarii

Salariul de la Intellect Design Arena variază de la $8,476 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $38,311 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intellect Design Arena. Ultima actualizare: 11/24/2025

Inginer Software
Median $9.2K
Specialist în Știința Datelor
Median $38.3K
Marketing
$20.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Manager de Produs
$36.1K
Redactor Tehnic
$8.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Intellect Design Arena este Specialist în Știința Datelor cu o compensație totală anuală de $38,311. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intellect Design Arena este $20,422.

