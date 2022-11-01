Intelcom Salarii

Salariul de la Intelcom variază de la $60,476 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $105,874 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intelcom . Ultima actualizare: 10/21/2025