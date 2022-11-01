Director de Companii
Intelcom
Intelcom Salarii

Salariul de la Intelcom variază de la $60,476 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $105,874 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intelcom. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Manager Inginerie Software
$106K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Intelcom este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $105,874. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intelcom este $82,130.

