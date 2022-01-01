Intel Salarii

Salariul de la Intel variază de la $36,403 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $818,056 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intel. Ultima actualizare: 10/21/2025
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Intel, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Intel, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
