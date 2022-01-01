Director de Companii
Intel Salarii

Salariul de la Intel variază de la $36,403 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $818,056 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intel. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Inginer DevOps

Inginer Fiabilitate Site

Inginer Cripto

Inginer Sisteme

Inginer Software Jocuri Video

Cercetător Științific

Cercetător AI

Inginer AI

Embedded Systems Software Engineer

Inginer Hardware
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Manager de Produs
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Data Scientist
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Manager Program Tehnic
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Manager Proiect Tehnic

Manager Inginerie Software
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Inginer Mecanic
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arhitect de Soluții
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Manager Marketing Produs

Designer de Produs
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analist Financiar
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Manager de Program
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Inginer Chimist
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Inginer Electrician
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analist de Afaceri
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Resurse Umane
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Inginer de Materiale
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vânzări
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Manager Vânzări Teren

Manager Cont

Dezvoltare Afaceri
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operațiuni de Afaceri
Median $151K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $201K
Manager Data Science
Median $262K
Inginer Optic
Median $239K
Manager Design de Produs
Median $290K
Manager de Proiect
Median $57.8K
Contabil
Median $137K

Technical Accountant

Asistent Administrativ
Median $95.2K
Designer Grafic
Median $235K
Inginer de Vânzări
Median $201K
Juridic
Median $300K
Șef de Cabinet
$220K
Inginer Civil
$231K

Construction Engineer

Inginer de Control
$230K
Servicii Clienți
$103K
Analist de Date
$71.7K
Manager Facilități
$118K
Designer de Modă
$76.4K
Designer Industrial
$156K
Consultant în Management
$120K
Inginer MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recrutor
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redactor Tehnic
$44.2K
Cercetător UX
$37.7K
Capitalist de Risc
$166K
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Intel, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Intel, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Intel este Inginer Software at the Fellow level cu o compensație totală anuală de $818,056. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intel este $188,939.

