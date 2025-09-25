Director de Companii
Integris
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Integris Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Integris totalizează $98.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Integris. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
Integris
DevOps Engineer
Hilo, HI
Total pe an
$98.4K
Nivel
L1
Salariu de bază
$92.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6K
Ani în companie
9 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Integris?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer DevOps

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Integris in United States ajunge la o compensație totală anuală de $104,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Integris pentru rolul de Inginer Software in United States este $89,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Integris

Companii Similare

  • Intuit
  • Lyft
  • Snap
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse