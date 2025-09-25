Integrant Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Egypt la Integrant variază de la EGP 1.23M la EGP 1.75M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Integrant. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie EGP 1.39M - EGP 1.58M Egypt Interval Comun Interval Posibil EGP 1.23M EGP 1.39M EGP 1.58M EGP 1.75M Interval Comun Interval Posibil

