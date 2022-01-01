Directorul Companiilor
Integral Ad Science
Integral Ad Science Salarii

Intervalul salarial Integral Ad Science variază de la $105,525 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $320,390 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Integral Ad Science. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Inginer de Software
Median $175K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $165K
Tehnolog IT
$320K

Vânzări
$106K
Manager de Inginerie Software
$269K
Arhitect de Soluții
$159K
Manager de Program Tehnic
$131K
Cercetător UX
$109K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Integral Ad Science este Tehnolog IT at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $320,390. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Integral Ad Science este $162,100.

