Compensația totală medie pentru Marketing in United States la Intapp variază de la $86.3K la $118K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intapp. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$93.5K - $111K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$86.3K$93.5K$111K$118K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Intapp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Alte Resurse