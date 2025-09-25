Director de Companii
Intact Financial Corporation
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Intact Financial Corporation Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Canada la Intact Financial Corporation variază de la CA$217K la CA$302K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intact Financial Corporation. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

CA$232K - CA$274K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Inginerie Software contribuțiis la Intact Financial Corporation pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

CA$225K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.2K+ (uneori CA$422K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Intact Financial Corporation?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Inginerie Software at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$302,009. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Manager Inginerie Software role in Canada is CA$216,827.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Intact Financial Corporation

Companii Similare

  • Apple
  • DoorDash
  • Stripe
  • Snap
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse