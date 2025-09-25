Director de Companii
Intact Financial Corporation
Compensația totală medie pentru Vânzări in Canada la Intact Financial Corporation variază de la CA$43K la CA$61.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intact Financial Corporation. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

CA$49.3K - CA$57.6K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$43KCA$49.3KCA$57.6KCA$61.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Intact Financial Corporation?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Intact Financial Corporation in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$61,311. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intact Financial Corporation pentru rolul de Vânzări in Canada este CA$42,970.

