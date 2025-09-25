Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Actuar in Canada la Intact Financial Corporation totalizează CA$140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intact Financial Corporation. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
Intact Financial Corporation
Actuary
Montreal, QC, Canada
Total pe an
CA$140K
Nivel
Consultant
Salariu de bază
CA$119K
Stock (/yr)
CA$6K
Bonus
CA$15.1K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
6 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Actuar la Intact Financial Corporation in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$175,179. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intact Financial Corporation pentru rolul de Actuar in Canada este CA$139,135.

