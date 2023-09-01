Director de Companii
Insurance Corporation of British Columbia Salarii

Salariul de la Insurance Corporation of British Columbia variază de la $20,732 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $100,500 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Insurance Corporation of British Columbia. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $58.4K
Operațiuni de Afaceri
$43.9K
Analist de Afaceri
$101K

Copywriter
$56K
Data Scientist
$80.8K
Analist Financiar
$20.7K
Manager de Produs
$101K
Capitalist de Risc
$23.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Insurance Corporation of British Columbia este Analist de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $100,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Insurance Corporation of British Columbia este $57,189.

