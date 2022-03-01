Directorul Companiilor
Insulet
Insulet Salarii

Intervalul salarial Insulet variază de la $37,192 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $201,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Insulet. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Inginer de Software
Median $143K
Inginer Mecanic
Median $81K
Inginer Biomecanic
$101K

Servicii pentru Clienți
$37.2K
Marketing
$185K
Manager de Produs
$158K
Manager de Proiect
$60.2K
Manager de Inginerie Software
$201K
Cercetător UX
$110K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Insulet este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Insulet este $110,445.

