Instacart Designer de Produs Salarii

Compensația pentru Designer de Produs in United States la Instacart variază de la $209K pe year pentru L4 la $395K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $243K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Designer UX

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Instacart in United States ajunge la o compensație totală anuală de $395,429. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Designer de Produs in United States este $240,000.

Alte Resurse